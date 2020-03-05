Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel eğitim kursunda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i öğretmen 7 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel eğitim kursunda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i öğretmen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel eğitim kursu müdürü G.Ö, kurs sahibi Ş.Ö, sekreter G.K, öğretmen N.A. ile kurum çalışanları G.A, İ.A. ve K.Ö'yü dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada, velilerin kuruma verdiği senetler, öğrenci dosyaları, belgeler ve dijital materyallere el konuldu.

Velilerin çocuklarının eğitimi için 3-10 bin lira arasında kredi çekerek ödeme yaptığı, kurum müdürü G.Ö'nün başka bir bankadan da aynı miktarlarda kredi çektirerek parayı başka hesaba aktardığı belirlendi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:43 Kaynak: AA
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