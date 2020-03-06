Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel eğitim kursunda dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kurs müdürü, tutuklandı.

Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel eğitim kursunda dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kurs müdürü, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel eğitim kursu müdürü G.Ö, kurs sahibi Ş.Ö, sekreter G.K, öğretmen N.A. ile kurum çalışanları G.A, İ.A. ve K.Ö'yü dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, kurs müdürü G.Ö. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından G.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada adliye önünde bekleyen bir grup, G.Ö'nün adliyeye girişi sırasında alkışlayarak tepki gösterdi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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