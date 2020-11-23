Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı

23.11.2020 16:44
Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı, System.String[]

Zonguldak Gazipaşa Caddesi üzerinde özel kıyafetli polisler tarafından maske, sosyal mesafe ve sigara denetimleri yapıldı.

Zonguldak Gazipaşa Caddesi üzerinde özel kıyafetli polisler tarafından maske, sosyal mesafe ve sigara denetimleri yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında Gazipaşa Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler özel kıyafetlerle denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı
Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı
Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı

Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Gazipaşa, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı - Son Dakika


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