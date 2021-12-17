Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Kırat Mahallesi'ndeki özel maden ocağının tavanında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan Ercan Kabuk (42) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Kalbi duran Kabuk'a, sağlık çalışanları ambulansta kalp masajı yaptı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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