Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında bir madenci öldü
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında bir madenci öldü

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında bir madenci öldü

7 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında bir madenci öldü, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında üretim yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Servet Gökay'ın (40) başına kaya parçası düştü.

Mesai arkadaşları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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