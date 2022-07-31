Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki araç alev alev yandı

31.07.2022 08:02
Park halindeki araç alev alev yandı

Zonguldak'ta park halindeki araç alev alev yandı.

Zonguldak'ta park halindeki araç alev alev yandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Zonguldak Belediyesi engelsiz yaşam merkezi önünde meydana geldi. Park halinde olan araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa süre içinde alevler büyüdü, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken yangını kontrol altına aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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