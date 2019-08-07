Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
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Zonguldak'ta pazar yerinde yangın

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta pazar yerinde yangın, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Ertan Şahin Bulvarı'nda bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tezgahlara sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi ile Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu pazar yerinde hasar oluştu.
Öte yandan tedbir amaçlı ilçenin elektrikleri kısa süreliğine kesildi.
Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ile Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da olay yerinde incelemede bulundu.
Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "Bizi mutlu eden insanlara bir şey olmaması. Bu gibi olaylarda önce cana bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur, onda sıkıntı olmaz." diye konuştu.
Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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