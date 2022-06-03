ZONGULDAK - Petrol kaynaklı deniz kirliliği riskine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında, muhtemel petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak Limanı'ndaki tatbikatta, senaryo gereği yakıt transferi sırasında hortum patlaması sonucu denize mazot döküldü. Acil müdahale ekibi, olay yerine gerekli malzemelerle kısa sürede intikal etti.

İlk aşamada denizde yakıt sızıntısının çevresine bariyer serilerek kirliliğin yayılması engellendi. Ardından sızmış yakıtın toplanması için çalışma yürütüldü.

Kirliliğe ilk olarak emici ped ve sosislerle müdahale edildi, daha sonra "skimmer" denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası, bağlı olduğu güç ünitesi vasıtasıyla çalıştırılarak denize indirildi.

Vakumlu yüzey temizlik pompasıyla deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı, geçici depolama havuzuna çekilerek denizin tamamen temizlenmesi sağlandı.

Tatbikatın son aşamasında ise toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş firmalara teslim edilerek kirlilikle ilgili rapor düzenlendi.

Tatbikat sonrası Zonguldak- Kozlu istikametinde "Çevre Dostu Bir Yaşam İçin Bisiklet Turu" düzenlendi.