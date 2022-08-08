Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın

08.08.2022 00:26
Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın

Zonguldak'ta polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde kıraathane, lokal ve eğlence yerlerine yönelik baskın düzenlendi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde kıraathane, lokal ve eğlence yerlerine yönelik baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hafta sonu 22.00 ile 01.30 saatleri arasında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü desteği ile Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren kıraathaneler, dernek lokalleri ve eğlence yerlerine yönelik baskın düzenlendi.

Denetimlerde 202 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bir kıraathaneye "Kapalı Alanda Sigara Tüketimi" ve "Alkol Sunumu" yapılmasından dolayı idari para cezası uygulandı. Eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir iş yerine ise konsomatris çalıştırmaktan dolayı idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı 25 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ ANLAŞILDI; KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 25 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ ANLAŞILDI; KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:18 Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 00:26:21. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten lokal ve eğlence yerlerine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement