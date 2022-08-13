S.K, P.A. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.K, P.A. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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