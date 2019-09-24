Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

ZONGULDAK'ta, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için, 'toka' diye tabir edilen 'ikaz susturucu' taktığının ortaya çıkması üzerine polis, kent merkezinde denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde geçen pazar günü meydana gelen kazada Mehmet Akdeniz, ağaçlık alana yuvarlanan aracının ön camından fırlayarak, hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı incelemede, Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, internette 15 liraya satılan ve 'toka' diye tabir edilen ikaz susturucularıyla ilgili denetim gerçekleştirdi. 2 saat süren denetimde kontrol edilen araçlarda ikaz susturucu bulunmadı. Polis emniyet kemeri takmayan sürücülere 108'şer TL para cezası uygulandı.

6 AYDA 2 BİN 800 SÜRÜCÜYE CEZA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Mehmet Çeltelçik, kent merkezinde son 6 ayda 18 bin aracın emniyet kemeri yönünden denetlendiğini, 2 bin 800 sürücüye ceza kesildiğini anlattı. Drone ve kamera sistemleriyle de sürücülerin denetlendiğine vurgu yapan Komiser Çeltelçik, şöyle dedi:

"Emniyet kemeri denetimlerine aralıksız devam ediyoruz. İkaz susturucularına zaman zaman rastlıyoruz. Bunlar sokaklarda 5 liraya, 10 liraya kadar satılan, sürücülerin de çok kolay ulaşabileceği metaryaller. Geçtiğimiz günlerde aracında bu aparat takılı olan bir sürücü ne yazık ki hayatını kaybetti. Aracında bundan tespit edildi. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarıyor. Sürücülere ceza yazmak amacımız değil. Amacımız sürücülerin emniyet kemerlerini taklamaları konusunda bilinçlenmesi. Onları bu konuda sözlü olarak bilgilendiriyoruz."

SÜRÜCÜLER POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Denetimde emniyet kemeri kontrolü yapılan Ümit Gedik ise, "Emniyet kemeri her zaman kullanılmalı. Polislerimiz önemli bir denetim yapıyorlar. Bu emniyet sistemini susturmak için kullanılan aparat doğru değil. Her zaman emniyet kemeri takmak daha güvenli. Bu tür aparatlara sürücülerin ilgi göstermemesi gerekiyor" diye konuştu.