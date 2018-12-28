Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Pompalı Tüfek ile İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Pompalı Tüfek ile İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı

8 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Pompalı Tüfek ile İş Yerine Ateş Açıldı: 1 Yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, iş yerine 3 kişinin bulunduğu araçtan pompalı tüfek ile ateş açılması  sonucu 1 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ise şüpheliler yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi'nde işçi olan Utku G.(24), bilinmeyen nedenle 3 kişinin bulunduğu aracın içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku G. ilk müdahalesinin ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Utku G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Oktay E. (28), Mutlu E. (25) ve Ozan D. (22) ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:15 Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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