Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
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Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

16 dakika önce

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşmaya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, eski milletvekilleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Polisevi'ndeki bayramlaşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler Huzurevi'nde yaşlıları ziyaret etti. Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
AK Parti, Ramazan Bayramı, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
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