Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü

Son Güncelleme: 13.08.2023 13:07

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kadın, annesi ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının, anne ve anneannesini gece uyudukları sırada öldürdüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı genç kadının, anne ve anneannesini gece uyudukları sırada baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürmüş

GÜRÜLTÜYE UYANAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürmüş

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı. Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürmüş
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - 3. Sayfa
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Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü
12:53 Cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürmüş
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Anne ve Anneannesini Baltayla Öldürdü - Son Dakika
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