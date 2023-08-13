Zonguldak'ta Psikolojik Tedavi Gören Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.

Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı.

Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.