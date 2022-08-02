Zonguldak'ta rahminde iltihap bulunan köpek ameliyatla sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta rahminde iltihap bulunan köpek ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

02.08.2022 15:05
Zonguldak'ta rahminde iltihap bulunan köpek ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Zonguldak'ta rahminde yoğun iltihap olduğu için rahatsızlanan 15 yaşındaki "Lady" isimli köpek, ameliyat edilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Zonguldak'ta rahminde yoğun iltihap olduğu için rahatsızlanan 15 yaşındaki "Lady" isimli köpek, ameliyat edilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Pekinez cinsi köpeğinde halsizlik ve iştahsızlık olduğunu fark eden sahibi, hayvanı özel veteriner kliniğe götürdü.

Veteriner hekim tarafından yapılan tetkikte rahminde yoğun iltihap olduğu belirlenen köpek, acil ameliyata alındı.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan köpeğin ilaç tedavisi sürüyor.

Veteriner hekim Gökmen Koç, gazetecilere, ameliyatın gayet iyi geçtiğini belirterek, "Bugün üçüncü gün oldu. Yeme içme tamamen başladı. Antibiyotiğin son dozuna geldik. Serum tedavisini bitirdik. İnşallah sağ salim ve güzel bir hayat onu bekliyor." dedi.

Bu tür sağlık problemlerinin özellikle kısırlaşmamış kedi ve köpeklerde sıkça görüldüğünü aktaran Koç, doğum sayesinde hayvanın enfeksiyonu vücudundan attığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta rahminde iltihap bulunan köpek ameliyatla sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta rahminde iltihap bulunan köpek ameliyatla sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
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