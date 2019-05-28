Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Ramazan Bayramı programı
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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı programı

1 saat önce

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı kutlama programı belli oldu.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı programı, System.String[]
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı kutlama programı belli oldu.

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde bayramın birinci günü düzenlenecek bayramlaşma programına, daire ve birim müdürleri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katılacak.
Protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, huzurevi, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğine ziyaretlerde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Zonguldak, Güncel
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