Zonguldak'ta Ramazan Bayramı programı

Zonguldak
'ta Ramazan Bayramı
kutlama programı belli oldu.
Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Polisevi'nde bayramın birinci günü düzenlenecek bayramlaşma programına, daire ve birim müdürleri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katılacak.
Protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, huzurevi, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğine ziyaretlerde bulunacak.