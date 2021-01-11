Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında, Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde uygulamada durdurdukları 41 DZ 966 plakalı araçta arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait sütun ayağı ve sütun başı bulundu. Araçtaki şüpheliler M.Y. (33) ve E.K. (30) gözaltına alındı.

Polis ekiplerini gören M.Y'nin aracın camından attığı pakette ise bir miktar uyuşturucu olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.