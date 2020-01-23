Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi

6 saat önce

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 27 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi, System.String[]

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 27 maden ocağı dinamitle patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma komando timi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu üç günde tespit edilen 27 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi.

Kaçak maden ocaklarında bulunan 30 metre ve 50 metre profil ray, 6 vagon, 3 vinç TTK ekipleri tarafından sökülerek alındı.

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Zonguldak, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:51:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 27 maden ocağı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]