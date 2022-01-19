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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi

19.01.2022 13:36
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı bulunduğunu belirledi.

Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, havalandırma motoru, 4 kürek, 2 vinç, 2 vagon, 4 kazma ve 54 metre profil ray ele geçirildi.

Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi - Son Dakika
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