Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu öne sürülen maden ocağında oluşan göçükle ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 17 saattir sürüyor.

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alındı.

"TTK tahlisiye ekibi epeyce yol aldı"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.

Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor, 2 kişi akşamdan bu yana orada mahsur. 2 işçimiz orada, yakınları yukarıda bekliyor. TTK tahlisiye ekibi çalışıyor, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gidiyorlar, epeyce yol aldık. Temennimiz, iki işçimize canlı olarak ulaşabilmeleri ve onları yakınlarına kavuşturabilmeleri."

Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak şöyle devam etti:

"Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin. Bütün ocak 170 metre uzunluğunda bir kanal bu. Şu anda 140 metreye kadar inilmiş durumda. Burada çöküntü, malzeme birikintisi var. Bu malzemeyi temizliyorlar, ya muhtemelen oradalar ya da 30 metre aşağıdalar. İnşallah yakın zamanda ulaşılacak. Temennimiz canlı, sağ ulaşabilmek. Bu hepimizi mutlu edecek."