Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi yaşamını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında Salif Zıvalı göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre maden ocaklarından gelen işçilerin de yardımıyla igöçük altında kalan Zıvalı'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Olayı haber alarak maden ocağına gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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