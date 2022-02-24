ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

24.02.2022 11:32

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocaklarına operasyon düzenlendi. Ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 kaçak göçmen, ardından işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı ZONGULDAK - Kaçak maden ocağında 11 düzensiz göçmen yakalandı ZONGULDAK - Kaçak maden ocağında 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:41 Savaşın başlamasıyla Ukrayna'da ATM ve istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:42:58. #1.11#
SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement