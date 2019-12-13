Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren Afganistan uyruklu kişinin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından teslim alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren Afganistan uyruklu kişinin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından teslim alındı.

İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Abbas Rezai'nin cenazesi, Giresun'dan gelen kuzeni Murtaza Zarayi ve yakınları tarafından alınarak, Zonguldak Belediyesine ait cenaze aracıyla İstanbul Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı.

Cenazenin burada Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanmasının ardından ülkesine gönderilip Herat kentinde defnedileceği öğrenildi.

Murtaza Zarayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abbas Rezai'nin ailesinin cenazeyi getirmelerini kendilerinden istediğini belirterek, "Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz. Cenazeyi konsolosluğa teslim edeceğim, onlar da Afganistan'a gönderecek. Maden ocaklarında çalıştığını bilmiyordum." dedi.

Olay

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta, ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatılmıştı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından, Abbas Rezai'nin cesedi çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğini tespit edilmişti.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Afganistan, Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:07 Kaynak: AA
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