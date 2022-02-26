Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

26.02.2022 21:59
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gelik beldesi Dağbaca mevkisindeki ocakta dün meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulma hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 23 Şubat'ta madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

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2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı 2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2) Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

Gelik Beldesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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