Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaşamını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde, ruhsatsız işletilen maden ocağında dün göçük altında kalan Salif Zıvalı, AFAD ekiplerince çevre maden ocaklarından gelen işçilerin yardımıyla çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine, Zıvalı'nın yakınlarının yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada Zıvalı için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Zıvalı'nın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Salif Zıvalı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kilimli ilçesindeki evine getirildi.

Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu

Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı