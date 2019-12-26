Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde, dün ruhsatsız işletilen maden ocağında iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında jandarma bugün, maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Şenol T, Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın yer sahibi İshak K'yi gözaltına almıştı.

Ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlatılmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birinin cesedine yaklaşık bir saat, diğerininkine ise 3,5 saat sonra ulaşılmıştı.

Zonguldak Valiliği, maden ocağının daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatıldığını bildirmişti.