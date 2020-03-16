Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu
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Zonguldak'ta rüzgar etkili olduZONGULDAK'ta rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu
ZONGULDAK'ta rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Kentte gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
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