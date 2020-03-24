Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

6 saat önce

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı, System.String[]

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.


Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.


Rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:22 Kaynak: AA

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