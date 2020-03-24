Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika

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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
6 saat önce
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.
Rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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