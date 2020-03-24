Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

6 saat önce

- Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı Zonguldak'ta saatteki hızı 21 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.

- Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta saatteki hızı 21 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'de dalgalar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 21 km'ye çıkınca dalga boyu doyu da 4 metreye kadar çıktı. Dalgalar mendireği aştı. Balıkçılar ise limana demirledi. Kuru yük gemileri de koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkta bekletilerek kontrollü olarak alınıyor. Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken hava durumunun da hafta ortasından itibaren 15 derecelere çıkması bekleniyor.

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak, Dalgalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:48 Kaynak: İHA

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