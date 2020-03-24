Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
6 saat önce
- Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı Zonguldak'ta saatteki hızı 21 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.
- Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta saatteki hızı 21 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.
Zonguldak'ta hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'de dalgalar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 21 km'ye çıkınca dalga boyu doyu da 4 metreye kadar çıktı. Dalgalar mendireği aştı. Balıkçılar ise limana demirledi. Kuru yük gemileri de koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkta bekletilerek kontrollü olarak alınıyor. Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken hava durumunun da hafta ortasından itibaren 15 derecelere çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı