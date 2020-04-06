Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
6 saat önce
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:14 Kaynak: AA
Son Dakika Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi