Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika

Öte yandan vatandaşların uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşandı.

Batı Karadeniz 'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

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