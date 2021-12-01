ZONGULDAK - Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika

ZONGULDAK - Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği Zonguldak Limanı'nda 5 metreye ulaştı.

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği Zonguldak Limanı'nda 5 metreye ulaştı. Bölgede etkisini sürdüren rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'nda mendireği aştı. Rüzgarın gün boyu aralıklarla etkisini devam ettireceği bildirildi. Öte yandan, kent sakinlerinin uğrak yeri olan liman arkası mevkisinde dalgalar nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

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