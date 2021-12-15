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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

15.12.2021 12:29
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle dalgaların yüksekliği 5 metreye ulaştı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, kentte gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, vatandaşların uğrak yeri olan liman arkasındaki mevkide dalgalar nedeniyle sakin gün yaşandı.

Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
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