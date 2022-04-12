Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti - Son Dakika

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.
Kentte dün etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.
Öte yandan hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı hava etkisini kaybetti.
Kaynak: AA
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