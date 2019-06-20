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Zonguldak'ta sağanak

1 saat önce

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.
Bu arada bazı caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.
Kozlu ilçesi sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisi bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Öte yandan aşırı rüzgar nedeniyle bazı ağaç dallarının kırılarak yola düştüğü görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:00 Kaynak: AA
Merkez, Kozlu, Zonguldak, Güncel
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