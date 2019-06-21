Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta sağanak

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta sağanak, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Kızılca, Hamzafakıhlı, Bakırlık köylerinde etkili olan sağanak sonrası Ereğli Belediye Başkan Vekili Emrah Karaarslan, incelemelerde bulundu.
Karaarslan, beraberinde başkan yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay ve itfaiye ekiplerinin katıldığı incelemede vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Karaarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda ekiplerimiz her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bölgemizde dereler sürekli gözlem altında tutuluyor. Vatandaşlarımızın yetkililerin uyarıları doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.
İş makineleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, sağanaktan etkilenen bölgede hasar tespitine ilişkin ise bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:51 Kaynak: AA
emrah, kızılca, er, zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Sürpriz başvuru! Hikmet Karaman parkeye, Ergin Ataman yeşil sahalara Babel'den kafa karıştıran paylaşım Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]