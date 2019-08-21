Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
41 dakika önce
ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:59 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü. Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis
, itfaiye ve AFAD
ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.
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