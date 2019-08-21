Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
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Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

41 dakika önce

ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü.

Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü. Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.


Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:59 Kaynak: DHA
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