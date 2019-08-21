SU BASAN İŞ YERLERİNİ TEMİZLEDİLER

Zonguldak'ta 1.5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle vatandaşlar su giren iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Dükkanlardaki malzemeleri dışarı çıkartarak temizlik yapan vatandaşlar, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söylediler. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da yağmurdan en fazla Soğuksu semtinin etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.