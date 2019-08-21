Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (3)
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Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (3)

33 dakika önce

SU BASAN İŞ YERLERİNİ TEMİZLEDİLERZonguldak'ta 1.5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle vatandaşlar su giren iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (3), System.String[]

SU BASAN İŞ YERLERİNİ TEMİZLEDİLER
Zonguldak'ta 1.5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle vatandaşlar su giren iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Dükkanlardaki malzemeleri dışarı çıkartarak temizlik yapan vatandaşlar, her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını söylediler. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da yağmurdan en fazla Soğuksu semtinin etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:09 Kaynak: DHA
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