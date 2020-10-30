Sağanak etkili oldu - Son Dakika

İlçe genelinde bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Müftü Mahallesi pazar yeri mevkisinde su birikintileri nedeniyle bir apartman girişinde bulunan 4 araç su altında kaldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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