Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Müftü Mahallesi pazar yeri mevkisinde su birikintileri nedeniyle bir apartman girişinde bulunan 4 araç su altında kaldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi.
İlçe genelinde bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandı.
- Kaynak: AA
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