Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2)

27.06.2022 16:02
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2)

KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYORZonguldak'ta etkili olan sağanak, belirli aralıklarla devam ederken, Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi.

KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Zonguldak'ta etkili olan sağanak, belirli aralıklarla devam ederken, Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi. Dereden taşan sular, Köprübaşı Mahallesi'nin yollarını kapladı. Mahallede evlerini boşaltmayan ailelerin, jandarma ve AFAD araçlarıyla yakınlarına ve misafirhanelere ulaşmaları sağlandı.

Dereden gelen suyun mahallelerine dolduğunu söyleyen Recep Kuyucu, "AFAD'dan sel uyarısı geldi. Son yağışlarla birlikte dereden gelen suyla kaplandı. Yapılan uyarılar nedeniyle de ailece bir yakınımıza gitme kararı aldık. Tüm mahalle boşaltılıyor" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) - Son Dakika
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