Dereden gelen suyun mahallelerine dolduğunu söyleyen Recep Kuyucu, "AFAD'dan sel uyarısı geldi. Son yağışlarla birlikte dereden gelen suyla kaplandı. Yapılan uyarılar nedeniyle de ailece bir yakınımıza gitme kararı aldık. Tüm mahalle boşaltılıyor" dedi.

Zonguldak 'ta etkili olan sağanak, belirli aralıklarla devam ederken, Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi. Dereden taşan sular, Köprübaşı Mahallesi'nin yollarını kapladı. Mahallede evlerini boşaltmayan ailelerin, jandarma ve AFAD araçlarıyla yakınlarına ve misafirhanelere ulaşmaları sağlandı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.