Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)

27.06.2022 18:45
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE METREKAREYE 49 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kırmızı kodlu yoğun yağış uyarısının ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını belirterek, "Tüm ilgili paydaşlarla dün öğle saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre...

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE METREKAREYE 49 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kırmızı kodlu yoğun yağış uyarısının ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını belirterek, "Tüm ilgili paydaşlarla dün öğle saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre teyakkuz halindeyiz. Yaklaşık 3 gündür uyarıyı alıyorduk. Yarın akşama kadar da yoğun yağış olacağına dair tahminler devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurla beraber dere seviyelerimiz yükselmeye başladı. Dün gece 00.00'dan itibaren il geneline baktığımızda en çok yağışı metrekareye 49 kilogramla merkez ilçemiz almış." dedi.

ALAPLI'DA YAYLA YOLLARI KAPANDI

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde toprak kayması meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle kayan toprak, Gümeli Yaylası'na çıkan yolu ve Fındıkağılı Mahallesi'nde bulunan alternatif yayla yolunu kapattı.


YORUMLAR
500
Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı İl Sağlık Müdürü uyardı, aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat İl Sağlık Müdürü uyardı, aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat
Kaynak: DHA

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
18:14 İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 18:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement