Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4)

28.06.2022 00:27
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4)

TÜNEL KAPATILDIZonguldak'ta, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin Uzunkum mevkisindeki ikinci tünelinde menfezlerden taşan suların birikmesiyle merkezden Kilimli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelin içinde bazı yerlerde asfalt kabardı.

TÜNEL KAPATILDI

Zonguldak'ta, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin Uzunkum mevkisindeki ikinci tünelinde menfezlerden taşan suların birikmesiyle merkezden Kilimli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelin içinde bazı yerlerde asfalt kabardı. Olası kazaları engellemek için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, tünellerin Kilimli Sahil yoluna bağlanan kısmı trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

MAHALLE BAĞLANTISI SUYLA DOLDU

Tünellerin bir parçası olarak yapılan Karaelmas Köprülü Kavşağı'nın Karaelmas Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan geçidi de taşan sularla kaplandı. Yolda 20 santime yakın su olduğu görülürken, hareket halindeki bazı araçlar güçlükle ilerledi.


YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3) Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:30:23. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement