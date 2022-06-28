Tünellerin bir parçası olarak yapılan Karaelmas Köprülü Kavşağı'nın Karaelmas Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan geçidi de taşan sularla kaplandı. Yolda 20 santime yakın su olduğu görülürken, hareket halindeki bazı araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.