Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu

ZONGULDAK'ta, sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu, System.String[]

ZONGULDAK'ta, sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskeler, yağmurda ıslandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası kentte saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Güneşli havanın ardından aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak sırasında hızla ilerleyenler, saçak altlarında yağışın bitmesini bekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskelerin yağmurda sırılsıklam olduğu gözlendi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sürdü.


Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu
Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu - Son Dakika

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