Zonguldak'ta sağanak; maskeler sırılsıklam oldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskeler, yağmurda ıslandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası kentte saat 15.00 sıralarında sağanak başladı. Güneşli havanın ardından aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak sırasında hızla ilerleyenler, saçak altlarında yağışın bitmesini bekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskelerin yağmurda sırılsıklam olduğu gözlendi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sürdü.