ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

27.06.2022 22:12

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.

Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlardan Nazlı Akoğlu, gazetecilere, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Zararımız çok, hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altındı. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, onlar da çabaladı." diye konuştu.

Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

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ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (2) ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (2) Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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