Bölgede önlem alan ekiplerin şu ana kadar 20 evi tahliye ettiği öğrenildi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (2) - Son Dakika

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