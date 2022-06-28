"Seslere uyandım, sular birinci kata gelmiş. Bizi kepçeyle aldılar. Alt katta köpeğim kaldı. Hala köpeğim orada. Birinci katta su içinde. Eşyalarımız, her şeyimiz zarar gördü. Her tarafta zarar var."

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, Saltukova beldesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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