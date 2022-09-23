Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı

23.09.2022 22:58
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi'nin taşması sonucu araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilık su Deresi'nin taşması sonucu araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak sebebiyle Kozlu ilçesi Ilıksu Esenköy Mahallesi mevkisindeki Ilıksu Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı. Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vali Tutulmaz, bölgede incelemelerde bulundu

Bu arada bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araç geçişine izin vermiyor.

Derenin bulunduğu alanda bir restoranın işletmeciliğini yapan Kadir Çetin, gazetecilere, suyun geleceğini anladıkları an araçları kaldırarak önlem aldıklarını söyledi.

Çetin, olayı kazasız belasız atlattıklarını dile getirerek, "Kimsenin burnu kanamadı. Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek' 'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek' Elektrikli Octavia geliyor! Skoda tarihi açıkladı Elektrikli Octavia geliyor! Skoda tarihi açıkladı
Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement