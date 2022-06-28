Kentte etkisini sürdüren sağanağın ardından Gülüç Irmağı taştı. Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerinde, bazı iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika

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