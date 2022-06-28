Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

28.06.2022 15:52
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Ereğli ilçesine bağlı bazı köy yollarında heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle gece ulaşıma kapanan Kaymaklar-Velidağ, Alacabük, Sofular, Vakıf, Hasbeyler, Yalnızçam köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.

Alaplı Çayı'nın taşması nedeniyle kapalı pazar yeri mevkisinde de istinat duvarları ve yolun bir bölümü çöktü.

Bölgede önlem alan Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahını trafik akışına kapattı.

Alaplı'ya bağlı Dağköyü-Aydınyayla kara yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

-"15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi"

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde de görülen sağanak yağış, ana yolda çökmelere neden oldu.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine, şiddetli yağış nedeniyle ana yol ve mahalle yollarında ciddi hasarlar oluştuğunu söyledi.

Kullandıkları ana yolun bir bölümünün çöktüğüne işaret eden Saydam, "Ulaşım tamamen kapandı. Eskiden kullandığımız alternatif yolda da temizlik çalışması yaparak, ilçe ile bağlantımızı yeniden kurduk. Toplamda 15 kilometrelik yol güzergahımız kullanılamaz hale geldi. Tek tesellimiz ise bir can kaybının olmaması. Geçmiş olsun, yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak nedeniyle köy yollarında heyelan yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement